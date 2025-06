Vom Dschungelcamp aufs "Traumschiff": Evelyn Burdecki an der Seite von Silbereisen

Seit ihrem Sieg bei der beliebten RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, die von Sonja Zietlow und Jan Köppen (seit 2023) moderiert wird, ist Reality-TV-Star Evelyn Burdecki in zahlreichen weiteren Formaten zu sehen gewesen. Nun hat sie eine ganz besondere Schauspielrolle an Land gezogen.

Influencerin heuert auf dem „Traumschiff“ an Influencerin und Reality-Star Evelyn Burdecki ist den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gegangen. Sie hat eine Gastrolle in dem beliebten ZDF-Format „Das Traumschiff“ mit Kapitän Florian Silbereisen als Max Parger ergattert. Ein abenteuerlicher Ausflug in die Schauspielerei, auf den sich das TV-Sternchen unheimlich gefreut hat. Wie sie der „Bild“-Zeitung verriet, haben die Dreharbeiten für ihre Szene bereits vor Kurzem in Island stattgefunden.

Instagram-Post vom 1. Juni 2025 Am 1. Juni 2025 postete Burdecki ein kurzes Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie sich strahlend auf dem Deck des „Traumschiffes“ zeigt. Dazu schreibt sie: „Achtung, Achtung: Evelyn an Bord! Ich bin wirklich auf DEM Traumschiff und nein, nicht als Animateurin oder blinder Passagier, sondern mit Rolle, Text und allem Drum und Dran!“ Details zu ihrer Rolle hat sie bisher allerdings noch nicht bekanntgegeben, denn diese sind noch streng geheim und dürfen noch nicht an die Öffentlichkeit gelangen: „Die Rolle darf ich noch nicht verraten, das wird eine Überraschung“, wie sie der „Bild“ berichtete. Ebenso ist noch offen, wann die Folge mit ihrer Gastrolle im Fernsehen ausgestrahlt wird.

Enorme Aufregung vor dem Dreh Wie Burdecki weiterhin verriet, habe ihr die Rolle so einiges abverlangt. In Island war es nämlich nicht sonderlich warm und die Dreharbeiten begannen bereits um fünf Uhr am Morgen. Das war schon eine Herausforderung für die 36-jährige und vor lauter Aufregung konnte sie kaum schlafen: „Ich war aber so aufgeregt, dass ich überhaupt nicht geschlafen habe.“ Die Aufregung war aber nicht nur auf den Dreh an sich zurückzuführen, sondern auch darauf, dass sie die ZDF-Serie schon als Kind mit ihren Eltern geschaut hat und sie folgerichtig ein großer Fan der Sendung sei- und das schon seit jungen Jahren. Große Freude herrschte auch bei ihrer Mutter Teresa, welche die Serie bereits seit 1981 verfolgt: „Als sie gehört hat, dass ich dort eine kleine Rolle spielen darf, hat sie geweint vor Freude.“