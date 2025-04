"Y-History: Söldner – Töten für Geld": Infos zur ARD-Doku

Die ARD-Dokumentation "Y-History: Söldner – Töten für Geld" beleuchtet das Phänomen der Söldner von der Antike bis heute. Reporter Milan Schnieder geht den Fragen nach, was Söldner antreibt und wie sie weltweit operieren. Er trifft auf ehemalige Söldner und zeigt, wie lukrativ Kriege für diese Branche sind.

Söldner sind gekaufte Soldaten. Sie töten, foltern und richten sogar hin. Sie gehören nicht der Armee des jeweiligen Landes an, für das sie kämpfen, sondern fungieren als Zusatztruppen. Für hohen Lohn leisten sie nicht selten die Drecksarbeit, die reguläre Truppen nicht machen wollen. Für die ARD-Reihe "Y-History" (MDR) recherchierte der Reporter Milan Schnieder über diese Spezies Mensch. Woher kommen sie, was treibt sie an?