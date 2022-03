Arthrose ist die häufigste aller Gelenkerkrankungen und nicht heilbar. Laut Deutscher Arthrose-Hilfe e.V. leiden etwa fünf Millionen Frauen und Männer unter Beschwerden, die durch eine Arthrose hervorgerufen werden – Tendenz steigend. Doch was kann man tun, um das Fortschreiten der Krankheit zu bremsen und Folgeerkrankungen zu vermeiden?

Das Buch "Arthrose lindern für Dummies" will Hilfestellung geben, wie man mit Arthrose leben kann, welche Formen der Arthrose es gibt, woran man sie erkennt und was man gegen die Steifheit und Bewegungseinschränkungen tun kann sowie welche Übungen gegen die Schmerzen helfen. Zudem erläutert Dr. Sandra Krüger, Fachärztin für Orthopädie mit Zusatzausbildungen in Sportmedizin, Akupunktur und manueller Medizin, konservative, alternative und operative Behandlungsverfahren – von Akupunktur über Spritzen bis zur OP. Die Autorin zeigt aber auch auf, wie durch mehr Bewegung und entzündungshemmende Nahrungsmittel Beschwerden gelindert werden können.