Buchtipp: "Ein Winter voller Liebe"

Kate ist eigentlich rundum zufrieden mit ihrem Leben. Sie arbeitet als Stoffdesignerin für ein großes Londoner Kaufhaus und backt nebenbei für das Café ihres besten Freundes Matt, der im selben Dorf wie sie wohnt. Was Kate zu ihrem Glück noch fehlt, ist der perfekte Mann an ihrer Seite, mit dem sie eine Familie gründen kann. Ihre Freundin Laura meldet sie deshalb bei "Die Zwölf Dates vor Weihnachten" an.