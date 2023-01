Buchtipps: "Zielsicher" und "Thailand unter der Haut"

Der sportliche Werdegang von Denise Herrmann ist ein ganz und gar außergewöhnlicher: Die gebürtige Erzgebirglerin machte zunächst als ausgezeichnete Langläuferin auf sich aufmerksam, bevor sie ins Biathlon-Fach wechselte, um dort noch erfolgreicher zu werden. Ein mutiger Schritt, der Denise Herrmanns Charakterstärke verdeutlicht, sich nicht mit dem, was ist, zufrieden zu geben, sondern neue Herausforderungen anzugehen. In ihrem autobiografischen Buch „Zielsicher“ erzählt die 34-Jährige auch davon, wie es 2016 für sie war, die Disziplinen zu wechseln. „Dass ich schnell laufen kann, stand von Anfang an außer Frage. Ob mein Wechsel zum Biathlon gelingen würde, hing demnach ausschließlich vom Schießen ab.“ So viel sei verraten, und Biathlon-Fans werden es wissen, dieser Wechsel sollte sich bezahlt machen, denn Herrmann wurde Olympiasiegerin in der für sie „neuen“ Disziplin. Man bedenke: Diese junge Frau erlernte „mal eben“, wie Biathleten schießen. Wahnsinn! Allein deswegen sind die Passagen, die sich mit dem Wechsel beschäftigen, spannend und faszinierend. Abgesehen davon ist „Zielsicher“, das sie gemeinsam mit Taufig Khalil verfasst hat, der schon mit Skifahrerin Hilde Gerg „Der Slalom meines Lebens“ geschrieben hat, ein interessantes Buch, in dem die Athletin ihren Werdegang beschreibt, auf die Höhen und Tiefen ihrer sportlichen Laufbahn eingeht und dabei auch viele Einblicke in ihr persönliches Leben gibt. Nicht nur für Biathlon-Freunde interessant, sondern auch für Leser, die sich für Motivation interessieren.