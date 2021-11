Buchtipps für den Herbst

Home, sweet home

Die Sackgasse in Palm Beach Gardens in Florida wirkt wie eine ganz normale Wohngegend. Alles ist friedlich, die Nachbarn sind sympathisch. Dann fällt ein Schuss. Was ist geschehen? Im Laufe des Romans stellt sich heraus, dass es hinter verschlossenen Türen brodelt. Da ist Maggie, die sich gerade von ihrem Mann getrennt hat. Aber warum eigentlich? Da ist die Ärztin Dani Wilson, die mit ihrer Familie ein Bilderbuchleben zu führen scheint – doch warum ist sie immer so distanziert? Da sind das junge Paar Aiden und Heid, das sehr viel Besuch von Aidens Mutter bekommt, die Seniorin Julia, die ihren Enkelsohn bei sich aufnimmt oder der Hausmann Sean. Wer hat nur geschossen? Und warum? Die Kanadierin Joy Fielding ("Lauf, Jane, lauf") seziert nach und nach das idyllische Bild einer Nachbarschaft und zeichnet dabei Charaktere, mit denen der Leser mitfiebern kann. Wer die Serie "Big Little Lies" mochte, wird auch an diesem Buch Gefallen finden.

Joy Fielding: Home, sweet home, 480 Seiten, Goldmann, 20 Euro