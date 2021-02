Kinderbuch: "Die Eule hat es mir erzählt"

Warum hat die Giraffe so einen langen Hals? Warum ist der Sonnenuntergang orange? Wie ist das Stachelschwein entstanden? Und warum gibt es Regen? Die brasilianische Autorin Lulu Lima versucht in ihrem Buch "Die Eule hat es mir erzählt", diese Fragen durch die Augen eines Kindes zu beantworten.

Ihre Erklärungen und Erzählungen über die Natur und die Welt erwachen durch die spielerischen Illustrationen von Jana Glatt direkt zum Leben. "Die Eule hat es mir erzählt" ist ein Buch, das Kindern ab vier Jahren Lust macht, selber tolle Geschichten zu erfinden und die Welt um sich herum zu betrachten und sich zu fragen: Wie und warum ist das alles entstanden?

Die Eule hat es mir erzählt

Ab 4 Jahren

Lulu Lima (Text) Jana Glatt (Illustrationen)

ISBN: 978-3-907293-07-2

40 Seiten 23.5 x 26 cm, Hardcover

14,00 €

DIE AUTORIN

Lulu Lima ist Schriftstellerin von Kinderbüchern und wohnt in Sao Paula. Sie betrachtet die Welt oft aus den Augen eines Kindes und versucht so, das Leben weniger ernst zu nehmen. Sie arbeitete fünfzehn Jahre lang in den größten Werbeagenturen Brasiliens, bevor sie ihren eigenen Verlag, MIL CARAMIOLAS, gründete, um der Welt ebenso amüsante wie farbenfrohe Bücher anzubieten.

DIE ILLUSTRATORIN

Jana Glatt kommt ursprünglich aus Rio de Janeiro. Nach ihrem Studium (Illustration und Grafikdesign) in Barcelona kombinierte sie ihre Leidenschaft mit ihrer Ausbildung: Bisher hat sie sieben Kinderbücher illustriert, wovon eines es 2016 in die Auswahl der 8 besten Bücher Brasiliens geschafft hat. Sie publiziert ihre Illustrationen auch in Zeitschriften in verschiedenen Ländern und macht neben Buchillustrationen auch Drucke und Designobjekte. Derzeit lebt und arbeitet sie in Barcelona.