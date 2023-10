Lesenswert: Generation Hoffnung

Zum Buch

Es geht um nicht weniger als die großen Herausforderungen unserer Zeit: Klima, Pandemie und Krieg. Aber auch Internet, Gesundheit, Diskriminierung und Arbeit. Über jedes dieser komplexen Themen könnte man ganze Bücher schreiben. Doch noch kein Buch hat sie wie „Generation Hoffnung“ so prägnant zusammengefasst und eingeordnet. In jedem Kapitel erläutert Amelie Marie Weber: Was passiert da in der Welt? Inwiefern beeinflusst es junge Menschen? Und vor allem: Was lässt sie immer weitermachen? Dabei gelingt es der Autorin, nichts schönzureden und zugleich das Schöne nicht zu vergessen. Sie schreibt einfühlsam über das Lebensgefühl ihrer Generation. Für junge Menschen, die sich verstanden fühlen möchten. Und für all jene, die die Jüngeren verstehen wollen