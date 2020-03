| Verlosung

In einer neuen Folge "BRAUN und das Buch" hat prisma-Chefredakteur Stephan Braun zuletzt "Der Papstkäufer" von Günther Thömmes vorgestellt. Der Historienroman aus dem Gmeiner-Verlag sei keineswegs schwere Kost, sagte Stephan Braun in seinem Videoblog.

Der Augsburger Kaufmann Johannes Zink ist selbst in der korrupten Zeit zu Beginn der Renaissance eine ungewöhnliche Erscheinung. Als Faktor von Jakob Fugger in Rom tut er alles, um seine Ziele und die der Fugger durchzusetzen. Fürsten, Bischöfe und Kardinäle stehen in seinem Sold. Die Palette seiner Untaten ist vielfältig ...

Doch lesen Sie selbst, wie der Augsburger Kaufmann Johannes Zink am Ende selbst den Papst besticht. prisma verlost fünf Exemplare. Einfach bis zum 8. April 2020 das untenstehende Formular ausfüllen und auf Abesenden klicken.*

*Die Preise wurden prisma vom Kooperationspartner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Keine Barauszahlung des Preises möglich. Rechts- und Postweg sind ausgeschlossen. Das Mindestalter beträgt 18 Jahre. prisma-Mitarbeiter und deren Angehörige dürfen nicht teilnehmen. Teilnahmebedingungen auf www.prisma.de/agb. Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Die Erhebung von Daten erfolgt zur Gewinnerziehung und zum Versand unserer Newsletter. Informationen zum Datenschutz unter www.prisma.de/datenschutz.