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Gewinne die neue Verfilmung des Klassikers "Momo" auf DVD!

Verlosung

Gewinne die neue Verfilmung des Klassikers "Momo" auf DVD!

13.03.2026, 13.45 Uhr
Waisenmädchen Momo kämpft mit Meister Hora gegen Zeit-Diebe, die allen Menschen ihre Lebenszeit rauben – ein magischer Wettlauf beginnt. Wir verlosen 2 DVDs!
Das DVD-Cover von "Momo"
Das DVD-Cover von "Momo" Fotoquelle: Kooperationspartner

Das junge Waisenmädchen Momo (Alexa Goodall) lebt in den Ruinen eines alten römischen Amphitheaters und hat ein offenes Ohr für jeden in der Nachbarschaft. Aber am liebsten verbringt sie die Tage mit ihrem besten Freund Gino (Araloyin Oshunremi). Doch als ein mächtiger internationaler Konzern beginnt, die Zeit aller Menschen zu stehlen, hat plötzlich niemand mehr Zeit für sie. Noch nicht mal Gino! Momo verzweifelt. Doch dann taucht eine geheimnisvolle Schildkröte auf und führt sie zu Meister Hora (Martin Freeman), dem Hüter der Zeit. Gemeinsam können sie es mit den Zeit-Dieben aufnehmen – doch wird ihr Plan aufgehen? Ein spannender Wettlauf gegen die Zeit beginnt …

Zur Verlosung

Wir verlosen 2x1 DVD "Momo". Einfach bis zum 20.03.2026 das Formular unter diesem Artikel ausfüllen und auf "Absenden" klicken. Danach bekommst du von uns eine E-Mail, mit der du deine Teilnahme noch einmal bestätigen musst. Viel Glück!

"Momo" auf DVD
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