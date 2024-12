Adnan Maral über Dreharbeiten auf Elbe: "glauben, dass sie die Herren des Flusses sind"

Auch in der zweiten "WaPo Elbe"-Staffel spielt Adnan Maral den Hauptkommissar Sami Fares. Mit uns hat der Darsteller über die Dreharbeiten gesprochen und verraten, ob im Schiffsverkehr auch rechts vor links gilt.

Als Wasserschutzpolizist Sami Fares bist du viel auf dem Wasser unterwegs. Kannst du dich dafür auch privat begeistern?

Ich habe eine Affinität zu Booten und auch schon seit 2017 einen großen Motorsegelbootschein. Ich liebe Wasser und das Meer; deshalb hat diese Rolle als Wasserschutzpolizist so wunderbar zu mir gepasst.

Bist du denn auch so ein Bastler wie Sami?

Ich fahre schon gerne Autos und auch Oldtimer und finde Segelboote spannend, Motorboote weniger. Trotzdem kann man grundsätzlich sagen, dass ich mich für alles interessiere, was fährt oder rollt. Mit Motoren kenne ich mich auch ein wenig aus, aber nicht so gut wie Sami; ich würde jetzt nicht in meiner Freizeit an Motoren herumschrauben.

Gibt es denn jemanden am Set, der sich damit besser auskennt?

Wir haben am Set immer Stefan und Ulli dabei – das sind Schrauber, die alles können. Und Ulli ist auch noch ehemaliger WaPo, der uns nicht nur technische, sondern auch fachliche Tipps gibt. Aber vor allem fährt er natürlich die Boote für uns, das machen wir ja nicht selbst. Da muss man wirklich gut aufpassen, denn wir sind auf der Elbe unterwegs und da ist viel los.

Darfst du mit deinem Bootsführerschein auch auf der Elbe fahren?

Klar, ich dürfte dort auch fahren.

Also kennst du dich mit den Verkehrsregeln im Wasser aus. Gilt da auch rechts vor links?

(Lacht) Das kommt darauf an, von welcher Seite du kommst und wie groß du bist. Aber du musst auch beachten, wie voll die Elbe ist und wo überhaupt noch Platz für dich und andere ist.

Ist das komplexer als Autofahren?

Ja, denn du musst einfach viel können und beachten. Wenn du zum Beispiel in eine Schleuse fährst, musst du das Boot gut rangieren können, damit du richtig anlegen kannst; wenn du die Geschwindigkeit falsch einschätzt, machst du sonst dein Boot kaputt oder schadest im schlimmsten Fall anderen.

Außerdem steuert sich ein Boot ganz anders, auch wenn Lenkrad und Steuerrad sich ähnlichsehen. Die Elbaue wiegt zum Beispiel neun Tonnen; in dieser Gewichtsklasse braucht jedes Manöver Platz und Zeit. Ein großes und beladenes Frachtschiff braucht dann noch viel länger zum Umsteuern – das kann dir im Normalfall gar nicht ausweichen, also bist du in der Pflicht, ihm aus dem Weg zu gehen.

Haben denn die Boots- und Schiffsführer Verständnis füreinander? Auf der Straße ist das ja nicht immer so.

Am Wochenende gibt es auf der Elbe viele Ausflugsschiffe. Die sind oft sehr empfindlich und glauben, dass sie die Herren des Flusses sind und immer Vorfahrt haben. Aber mit anderen Booten ist das Verhältnis meist sehr freundschaftlich; das muss auch so sein, gerade dort, wo wir oft drehen.

Wie meinst du das?

In der Nähe unserer Drehorte gibt es einen Ruderverein, sodass häufig Ruderer unterwegs sind. Und unsere Schiffe verursachen natürlich Wellen, wenn sie vorbeifahren. Wenn man damit ein Ruderboot zum Kentern bringt, kann das lebensgefährlich sein – da muss man also aufpassen. Aber auch angelegte Boote können Schaden nehmen, wenn sie von den Wellen an den Kai geschleudert werden. Man darf also nicht einfach überall langheizen.

Hast du schon einmal einen Bootsunfall miterlebt?

Nein, zum Glück nicht. Damit das nicht passiert, gibt es ja all diese ganzen Regeln. Ich bin da auch sehr vorsichtig und bleibe immer in Übung, weil ich sonst schnell Regeln vergesse und dann automatisch adaptiere, was ich vom Autofahren gewohnt bin.

Warum ist die „WaPo“-Reihe so erfolgreich, dass es Ableger wie „WaPo Elbe“ gibt?

Vom Wasser aus hat man eine ganz andere Sicht auf die Welt als zum Beispiel im Auto oder als Fußgänger, und dieser Perspektivwechsel gefällt den Zuschauern. Außerdem lieben Menschen einfach Kriminalgeschichten.

Das deutsche Fernsehen beweist es.

Ganz genau (lacht). Und bei all den Krimis, die es schon gibt, ist die Wasserschutzpolizei bisher eine seltene Erscheinung. Die Menschen möchten mehr darüber erfahren und die Welt vom Wasser aus wahrnehmen, und dann schalten sie bei uns ein.

Was sind deine 10 Streaming-Empfehlungen für unsere Leserinnen und Leser?

Achtsam morden

Gentleman

The Bear

Türkisch für Anfänger

Top Boy

Lidia Poet

Green Book

Ziemlich beste Freunde

King Richard

Die Zweiflers Die acht neuen Folgen von "WaPo Elbe" laufen ab dem 3.12. immer dienstags, 18.50 Uhr, im Ersten und zeitgleich in der ARD Mediathek. Die Termine sind: 3.12./10.12./17.12.2024 sowie ab dem 7.01.2025-4.02.2025.