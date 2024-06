Berliner Bauernfrühstück: Hoppelpoppel

Wenn es am Morgen schnell gehen, aber trotzdem deftig werden soll, ist Hoppelpoppel das ideale Frühstücksgericht. Die Kombination aus Kartoffeln, Speck und Eiern vereint nahrhafte Frühstückselemente in einer Mahlzeit und hält lange satt.

Zutaten

800g Kartoffeln, festkochend

2 Zwiebeln

200g Speck

4 Eier

0,5 TL Kümmel

Salz und Pfeffer

2 Stiele Majoran, frisch

2 Stiele Petersilie

4 Essiggurken

Zubereitung

Kartoffeln waschen und in reichlich gesalzenem Wasser für ca. 25 Minuten gar kochen. Inzwischen Zwiebeln schälen und in feine Würfel schneiden. Speck ebenfalls fein würfeln. Kartoffeln leicht abkühlen lassen und lauwarm pellen. Anschließend in Scheiben (ca. 0,5 cm dick) schneiden. Kartoffelscheiben mit Öl in einer Pfanne bei mittlerer Hitze anbraten. Speck und Zwiebeln hinzugeben und alles goldbraun braten.