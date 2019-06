| Drei Rezepte

Cocktails gehören zum Sommer einfach dazu. Ob mit Gin und Tequila oder alkoholfrei mit Ingwer-Limonade oder Orangensaft – bei diesen Drinks stellt sich sofort ein entspanntes Sommerfeeling ein. Zutaten für jeweils eine Person.

Flor de Sevilla Negroni

25 ml Gin mit Bitterorangen-Aroma

25 ml roter Kräuterbitter

25 ml roter Wermut

Orangenzeste oder Orangenscheibe als Garnitur

3 - 4 Eiswürfel

Zubereitung:

Ein stabiles Glas mit Eis bestücken; Gin mit Bitterorangen-Aroma, Kräuterlikör und Wermut hinzugeben und rühren, um die Flüssigkeiten zu vermischen. Mit einer Orangenzeste oder Orangenscheibe garnieren. Cheers!

Tequila Sunrise

4 cl Tequila oder Mineralwasser

¼ Liter Orangensaft

4 große Eiswürfel

2 cl Grenadinesirup

1 Orangenscheibe

Zubereitung:

Tequila und Orangensaft mit zwei Eiswürfeln in den Shaker geben und rühren. Alles durch ein Sieb in ein Glasgeben und die restlichen zwei Eiswürfel dazugeben. Grenadinesirup in das Glas gießen und warten, bis er sich am Boden abgesetzt hat, einmal umrühren. Wer keinen Alkohol mag, kann den Tequila durch Mineralwasser ersetzen. Lecker!

Ipanema alkoholfrei

1 Limette

2 TL Rohrzucker

2 cl Maracuja-Nektar

100 ml Gingerale (Ingwer-Limonade)

3 EL Crushed Ice

1 Zweig Minze

Zubereitung:

Die Limette achteln und zusammen mit dem Zucker in ein stabiles Glas geben. Mit einem Stößel kräftig ausdrücken. Maracuja-Nektar zugießen und mit einem Barlöffel gut umrühren. Zerkleinertes Eis in das Glas geben, nochmals gut umrühren und mit Gingerale auffüllen. Mit Minze garnieren. Erfrischend!