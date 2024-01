Gebackener Blumenkohl mit Curry-Dattel-Dip

Zutaten (für 3–4 Portionen)

1 Blumenkohl

100 g Paniermehl

80 g geriebener Käse

(z.B. Emmentaler)

je 1 Prise Pfeffer,

Thymian und Rosmarin

2 Eier

120 ml Hafermilch

2–3 EL Olivenöl

60 g Mehl

Für den Dip:

150 g Frischkäse

1 EL Currypulver

30 g Datteln (entsteint)

1 TL Tomatenmark

80 ml Hafermilch

1 EL Limettensaft

Zubereitung

Blumenkohl putzen und in kleine Röschen teilen. Fünf Minuten in Salzwasser bissfest kochen. Kalt abschrecken. Inzwischen Paniermehl, Käse und Gewürze in einer Schüssel vermischen. Ei und Hafermilch in einer weiteren Schüssel verrühren. Mehl in eine Schüssel geben. Blumenkohl nacheinander in Mehl, Eimasse und Paniermehlmischung wenden. Auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen und mit Olivenöl beträufeln. Im heißen Backofen bei 200 °C 20 Minuten backen. Währenddessen alle Zutaten für den Dip (außer Frischkäse) pürieren. Frischkäse mit einem Schneebesen unterrühren. Blumenkohl und Dip zusammen servieren.