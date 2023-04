Kartoffel-Blumenkohl-Curry

Zutaten für 4-5 Portionen:

etwas Öl zum Anbraten

1 große Zwiebel, gewürfelt

2 kleine Möhren, gewürfelt

1 rote Paprikaschote, gewürfelt

3-4 Knoblauchzehen, fein gehackt

1 kleines Stück Ingwer, gerieben

500 g Frühkartoffeln (festkochend), in mundgerechte Stücke geschnitten

1 kleiner Blumenkohl, in kleine Röschen zerteilt

1 EL Currypulver (mild)

1 TL Garam Masala

1/2 TL Cayennepfeffer

Salz, Pfeffer

480 ml Gemüsebrühe

360 ml Wasser

1 Dose (400 g) stückige Tomaten

1 Dose (400 g) Kokosnussmilch

etwas frischer Koriander, gehackt

Zubereitung

Als Erstes das Gemüse vorbereiten. Dafür die Zwiebel und den Knoblauch schälen und fein würfeln/hacken. Möhren waschen, trocknen und in kleine Würfel schneiden. Die Paprika waschen, trocknen, entkernen und ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Den Ingwer schälen und fein reiben. Die Kartoffeln waschen, abtrocknen (sie müssen nicht unbedingt geschält werden) und in mundgerechte Stücke schneiden. Den Blumenkohl putzen und in kleine Röschen zerteilen. Alles zur Seite stellen.