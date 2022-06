Mangold-Radicchio-Tagliatelle mit Oliven und Walnüssen

Zutaten für 2 Personen

2 Schalotten

1 Zitrone

300 g Mangold

200 g Radicchio

½ Bund Petersilie

1 Handvoll Walnüsse

20 g Parmesan

2 EL Olivenöl

1 EL Honig

2 EL Aceto Balsamico di Modena

3 EL Kalamata Oliven, entkernt und geschnitten

Meersalz und Pfeffer

160 g Tagliatelle

Zubereitung

Schalotten schälen und feinhacken. Zitrone waschen, trocken reiben und die Hälfte der Schale abreiben. Mangold putzen, waschen und trocken schleudern. Stiele in feine Scheiben schneiden. Den Blattansatz der zarten Blätter in größere Stücke schneiden. Radicchio vom Strunk befreien, waschen, trocken schleudern und die Blätter in grobe Stücke schneiden oder mit der Hand auseinander rupfen.