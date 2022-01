Raffinierte Crossover-Falafel mit lila Kartoffeln

Zutaten für 4 Portionen

Für die Falafel:

250 g violette Kartoffeln

250 g Kichererbsen aus der Dose (Abtropfgewicht)

1 EL Kokosöl, flüssig

1 TL Kümmel

50 g Mehl (Type 405)

75 g Walnusskerne

Salz

Pfeffer

100 ml Olivenöl

Für die Sauerkraut-Salsa:

380 g Sauerkraut aus der Dose (Abtropfgewicht)

1 Tomate

1 rote Zwiebel

½ Bund Koriander

1 Msp. Cayennepfeffer

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Für die Salsa:

Sauerkraut in einem Sieb abtropfen lassen. Tomate waschen, abtrocknen, den Strunk entfernen und in grobe Würfel schneiden. Zwiebel schälen und in feine Streifen schneiden. Dann den Koriander waschen und trocken schütteln, Blätter abzupfen und fein hacken. Alle Zutaten vermengen und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Im Anschluss circa eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen.