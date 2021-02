Rezept: Käsespätzle

Für Käsespätzle werden frisch hergestellte, heiße Spätzle und geriebener Käse übereinandergeschichtet und anschließend überbacken. Als Garnitur werden Röstzwiebeln verwendet.

Zutaten (für 4 Portionen):

250 g Weizenmehl

125 ml Wasser

1 EL Sonnenblumenöl

1 gehäufter EL Salz

3 Bio-Eier (Größe L)

250 g Bergkäse oder Emmentaler

etwas Butter (für die Backform)

4-6 EL Röstzwiebeln (für die Garnitur)

Zubereitung:

Mehl, Salz und Öl in eine Schüssel geben. Die Eier nacheinander mit einem Knethaken einarbeiten. Dann das Wasser dazugeben und alles gut miteinander verkneten. Reichlich Salzwasser in einem großen Topf zum Kochen bringen. Den Teig Esslöffelweise auf ein Brett geben und mit einem dünnen Küchenspachtel über die Brettkante in das kochende Wasser schaben. Mit einem Schaumlöffel von der Oberfläche abschöpfen. Solange weiterschaben, bis der gesamte Teig aufgebraucht ist. Teig und Käse abwechselnd in eine gebutterte Auflauf-form schichten. Mit einer Schicht Käse abschließen.

Bei 200 °C im Backofen ca. 30 Minuten backen, bis der Käse zerlaufen ist. Die Käsespätzle mit Röstzwiebeln garnieren und sofort servieren. Dazu passt ein gemischter Salat mit Vinaigrette.

Rezept: Melanie Socha