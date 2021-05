Rezept: Polenta-Auflauf

Eine feuerfeste Form mit Olivenöl einfetten. 400 ml Wasser zum Kochen bringen. Polenta hineinstreuen und unter Rühren aufkochen lassen. Mit Salz würzen. Polenta in die Auflaufform füllen und glattstreichen. Tomaten und Paprika putzen und abwaschen. Gemüse und Pilze in Scheiben schneiden und abwechselnd auf die Polenta legen. Für die Soße Butter in einem Topf erhitzen und das Mehl darin anschwitzen. Milch unter Rühren dazugeben und aufkochen. Mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. Den Parmesan reiben und hineingeben. Soße über dem Gemüse und den Pilzen verteilen. Bei 180 °C ca. 35 Min. im Backofen garen, herausnehmen und sofort servieren.