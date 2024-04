Rezept-Tipp: Gnocchi-Auflauf mit gebackenem Hirtenkäse

Zubereitung:

Eine Auflaufform mit etwas Olivenöl einfetten. Für die Sahnesoße in einer Schüssel Schlagsahne, Tomatenmark, Knoblauch, Hefeflocken und Zitronenschale verrühren. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Cherrytomaten abwaschen und vierteln. Gnocchi und Cherrytomaten in die gefettete Auflaufform geben und die Sahnesoße darüber gießen. Den Hirtenkäse in drei Zentimeter dicke Streifen schneiden und obenauf verteilen. Den Auflauf 35 Minuten bei 200 °C (Ober-/Unterhitze) backen. Herausnehmen und mit Kapern und Basilikum bestreut servieren.