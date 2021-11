Rezept: Vanille-Kipferl wie vom Bäcker

Zutaten:

200 g Butter

100 g Zucker

40 g Eigelb (2 Stück)

3 g Vanille

1 g Salz

300 g Dinkelmehl 630

50 g Haselnüsse gemahlen

50 g Mandeln gemahlen

circa 100 g Puderzucker

Zubereitung:

Die Zutaten für den Teig gut miteinander verkneten. Anschließend in Folie gewickelt fünf Stunden in den Kühlschrank legen. Puderzucker in eine große, verschließbare Schüssel sieben. Die verschließbare Schüssel ist deshalb so wichtig, weil man evtentuell Reste für die nächste Portion Vanillekipferl wieder verwenden kann. Den Kipferlteig zu Rollen mit einem ungefähren Durchmesser von 4 cm formen. Danach in ein bis zwei cm dicke Scheiben schneiden. Aus diesen Scheiben die Kipferl formen und nicht zu eng aneinander auf ein mit Backpapier belegtes Blech legen. Im Umluftherd bei 175 Grad zehn bis 15 Minuten backen.