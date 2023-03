Selbstgemachtes Fladenbrot: Kartoffel-Focaccia mit Cherry-Tomaten

Die Kartoffeln waschen und in einem Topf mit Salzwasser kochen, bis sie gar sind. Das kann je nach Größe der Kartoffeln etwa 20 Minuten dauern. Den Topf vom Herd nehmen und das Wasser abgießen. Sind die Kartoffeln abgekühlt, werden sie gepellt und durch eine Kartoffelpresse in eine große Schüssel gedrückt. Den Rosmarin unter warmem Wasser abwaschen, mit einem sauberen Tuch etwas trocken tupfen, zupfen und grob hacken. Die Cherrytomaten unter warmem Wasser abwaschen und trocknen lassen.

Nun den Kartoffel-Hefeteig für die Focaccia zubereiten: Dafür wird zunächst die Hefe in eine Tasse zerkrümelt und mit dem handwarmen Wasser vermischt. Wasser und Hefe so lange rühren, bis die Hefe sich darin aufgelöst hat.

Nun die Kartoffel-Focaccia formen und backen: Zunächst den Ofen auf 200° C vorheizen. Im Anschluss zwei Backbleche mit Backpapier auslegen und etwas Mehl darauf verteilen. Nun wird der Teig in zwei Teile geteilt und zu Kugeln geformt. Mit bemehlten Händen wird je eine der Teigkugeln kreisförmig und etwa einen Zentimeter hoch auf dem Backpapier ausgebreitet. Dabei nur wenig Druck anwenden, da sonst die Luft aus dem Teig gedrückt wird.

Mit bemehlten Fingern so viele Mulden in die Teiglinge drücken, wie Cherrytomaten vorhanden sind. Den grob gehackten Rosmarin in einer kleinen Schüssel mit den restlichen drei Esslöffeln Olivenöl vermischen. Die rohen Kartoffel-Focaccia-Fladen mit der Rosmarin-Öl-Mischung bestreichen. Danach die Cherrytomaten in die Mulden drücken. Die Focaccia nach Belieben mit grobem Meersalz bestreuen und etwas pfeffern.