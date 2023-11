Tofu-Wraps mit Tandoori-Avocado-Dip

Zutaten (für 4 Portionen): 4 dünne Fladenbrote

300 g Tofu

2 EL Agavendicksaft

3 EL Sojasoße

3 Tomaten

1 kleine Zwiebel

300 g Kidneybohnen

1 Gurke

2 Romana-Salatherzen

Für den Dip:

200 g Frischkäse

2 Avocados

2 EL Tomatenmark

2 TL Tandoori

6 EL Naturjoghurt

1 Prise Salz

etwas Öl (zum Braten)

Zubereitung:

Tofu in Würfel schneiden und mit Sojasoße und Agavendicksaft marinieren. Tomaten waschen und vierteln. Kerngehäuse entfernen und Fruchtfleisch in dünne Streifen schneiden. Gurke waschen, trocken tupfen und in feine Würfel schneiden. Bohnen abgießen, mit kaltem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Zwiebel schälen und in Streifen schneiden. Marinierten Tofu abtropfen lassen und die Würfel in einer Pfanne in etwas Öl anbraten. Salat waschen, abtropfen lassen und in Streifen schneiden. Avocados schälen und das Fruchtfleisch mit einer Gabel zerdrücken. Avocado-Püree mit Frischkäse, Tomatenmark, Tandoori, Joghurt und Salz vermischen. Fladenbrote mit dem Dip bestreichen. Die Zutaten für die Füllung auf dem Frischkäse verteilen. Fladenbrote zusammenrollen und sofort servieren.