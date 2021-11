In "Blick in die Zukunft" antwortet Professor Dr. Thomas Druyen auf Fragen von prisma-Chefredakteur Stephan Braun. Folge 3: Politik 2030 – erreicht sie die Menschen überhaupt noch?

Die Politik dient dazu, unser Land zu managen und unsere Interessen zu Hause und im Ausland bestmöglich zu vertreten. Diese Arbeit ist in den letzten Jahrzehnten gut umgesetzt worden. Wir gehören zu den stärksten Ländern der Welt, unsere Lebensverhältnisse sind im internationalen Vergleich herausragend und Deutschlands Ansehen in der Welt ist hoch. Unsere Noch-Kanzlerin Merkel, egal wie man zu Ihr steht, genießt seit ganz vielen Jahren weltweit höchsten Respekt.

Was ist also geschehen und wo führt das hin? Natürlich gibt es viele verschiedene Ursachen, aber zentral hat sich mit Internet, mit Smartphone und dem pausenlosen Verwerten von Daten unsere Kommunikation total verschoben. Wir schwimmen in einem Meer aus Informationen und Meinungen und niemand weiß mehr genau, was richtig oder falsch ist. Alle bewerten die Dinge aus der eigenen Perspektive heraus und die Egos werden immer aggressiver. Daher versucht die Politik eher Stimmungen zu erfassen, als visionäre und mutige Entscheidungen zu treffen.