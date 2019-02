"100% Bundesliga" bei RTLNitro

Von teleschau

Laura Wontorra schien zu ahnen, dass die Studio-Crew eine Überraschung zu ihrem Geburtstag geplant hatte, doch mit diesem Gast rechnete auch die Moderatorin nicht ...

"Auf was warten wir?", fragte die Sportmoderatorin Laura Wontorra am späten Montagabend nach der RTLNitro-Sendung "100% Bundesliga", als die Kameras noch weiterliefen. Ein paar Minuten, gegen 0.00 Uhr, später war klar: Der Sender ließ es sich nicht nehmen, den 30. Geburtstag der Moderatorin, den sie am 26. Februar feiert, auch im Fernsehen zu zelebrieren. Dafür wurde ein ganz besonderer Gast eingeladen.

Denn den in Form eines Fußballfeldes gebackenen Kuchen trug um Mitternacht kein geringer ins Studio, als Laura Wontorras Vater, Moderator Jörg Wontorra. Das Geburtstagskind war sichtlich überrascht und gerührt. Der Vater erklärte: "Ich muss ehrlich sagen, wenn die Lieblingstochter 30 wird, einen runden Geburtstag hat, bei diesem Alter darf man es ja noch sagen, dann muss der Papa natürlich vorbeischauen."

Und es gab noch einen weiteren Grund: Er sei "der Stellvertreter" ihres Ehemannes, erklärte Jörg Wontorra seiner Tochter. Fußballer Simon Zoller (VfL Bochum), habe "morgen um sieben wieder Training, der muss wirklich schlafen", begründete der Sportjournalist das Fernbleiben seines Schwiegersohnes.

Quelle: teleschau – der Mediendienst