Tränen beim "Bachelor"

Von teleschau

Er wird wohl in die RTL-Geschichte eingehen als der sensibelste "Bachelor" aller Zeiten. Die eine Richtige unter 22 Traumfrauen auswählen: Diese Aufgabe stürzte Andrej Mangold im Zuge der aktuellen Datingshow-Staffel schon des Öfteren ins Gefühlschaos.

Das anstehende Finale, wie könnte es anders sein, verlangt dem Basketballcrack und Rosenkavalier emotional noch mal Äußerstes ab. Unter Tränen bekennt er: "Das ist emotional kaum zu händeln für mich."

Es ist aber auch eine vertrackte Frage. Welcher der beiden bildschönen Finalistinnen soll Andrej die letzte Rose überreichen? Der durchaus besitzergreifenden Sport- und Gesundheitsmanagerin Jenny, 25, aus Bremen? Oder doch lieber Flugbegleiterin Eva, 26, aus Düsseldorf, die den "Bachelor" unlängst mit der Beichte schockte, sie habe mal eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt?

Mama Bachelor ist für Eva

Da ist guter Rat teuer. Aber wozu gibt es Eltern? "Das ist schon gut, dass Mama jetzt zur Hilfe eilt, sie ist mein ultimativer Joker", seufzt Andrej vor der letzten Nacht der Rosen. Mutter Monika und Stiefvater Carsten sollen die beiden verbliebenen Bewerberinnen noch mal genaustens unter die Lupe nehmen. Zunächst Jenny, zu der Andrejs Eltern sofort einen guten Draht finden. Der Junggeselle aber gesteht dem Stiefpapa: "Ich habe Angst, dass ich mich nicht entscheiden kann. Was mache ich denn dann?" Und zu Jenny: "Ich brauche mehr Zeit. Ich komme nicht klar."

Tags darauf lernen die "Bachelor"-Eltern die Konkurrentin kennen. Auch Eva hat bei der potenziellen Schwiegermama in spe gleich einen Stein im Brett. Vielleicht sogar den dickeren. "Bei der Action, die in deinem Leben herrscht, macht sie für mich einen noch kompetenteren Eindruck", gibt Monika dem Sohnemann einen Wink. Entscheiden muss der aber natürlich selbst – zwischen zwei siegesgewissen jungen Damen. "Ich möchte fest daran glauben, dass Andrej und ich das Gleiche für uns wollen – und das ist eine gemeinsame Zukunft", sagt Eva. Jenny sieht das naturgemäß anders: "Ich glaube nicht, dass er sich in Eva verliebt hat."

Die Auflösung des Liebesrätsels? Die sehen RTL-Zuschauer am Mittwoch, 27. Februar, 20.15 Uhr. Teil der zweistündigen Finalsendung ist auch wieder das obligatorische Nachtreffen aller Staffelteilnehmerinnen nebst "Bachelor" bei Moderatorin Frauke Ludowig.

Quelle: teleschau – der Mediendienst