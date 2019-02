"Hanna Svensson – Blutsbande (1)"

Von Rupert Sommer

Gut möglich, dass trotz eines erholsamen Wochenendes im Rücken am Montagmorgen wieder ziemlich unausgeschlafene Kollegen mit Augenringen auf der Arbeit eintrudeln. Mit der sehenswerten neuen Thriller-Reihe "Hanna Svensson – Blutsbande", die in Schweden gedreht wurde, gibt es wieder einmal einen Grund mehr, im ZDF-Spätprogramm am Sonntagabend länger wach zu bleiben. Auch diesmal ist es starker Tobak, der auf dem traditionsreichen Sendeplatz für Scandic-Noir-Schmankerl entflammt wird.

Im Zentrum steht die titelgebende taffe Ermittlerin Hanna (Marie Richardson, Fans bestens bekannt aus den "Kommissar Wallander"-Verfilmungen), die einst ihren eigenen Sohn Christian (Adam Pålsson) , der bei Drogen-Geschäften erwischt worden war, für zwei Jahre ins Gefängnis verfrachtet hatte. Nun muss sie gegen ein neues, brutales Mafia-Rauschgift-Kartell antreten. Was Hanna nicht ahnt: Christian steckt mitten in den sich anbahnenden Bandenkämpfen der Dealer. Und er ist heimlich V-Mann der Polizei.

Die vier weiteren Folgen von "Hanna Svensson – Blutsbande" werden jeweils sonntags, um 22.00 Uhr, ausgestrahlt.

Quelle: teleschau – der Mediendienst