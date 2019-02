Für "Ballon"

Michael "Bully" Herbig wird für seinen Film "Ballon" mit dem Friedenspreis des Deutschen Films – Die Brücke ausgezeichnet. Das gab der Bernhard Wicki Gedächtnis Fonds e.V. bekannt. Verliehen wird die Auszeichnung, die "künstlerisch wertvolle Filme humanistischer, gesellschaftspolitischer Dimension" ehrt, am 25. Juni in München.

"Ballon" erzählt die wahre Geschichte einer Gruppe DDR-Bürger, die in einem Heißluftballon in die Bundesrepublik fliehen. In den Hauptrollen sind Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross und Alicia von Rittberg zu sehen. "Ballon" lief im September 2018 in Deutschland an, konnte aber trotz hervorragender Kritiken nur rund 800.000 Zuschauer in die Kinos locken.

"Herbig gelingt mit 'Ballon' so ein spannender und mitreißender Film, um die Freiheit des Einzelnen, als 'Thriller' in großen Bildern erzählt und mit durchweg hervorragenden Schauspielern: das bewegende Porträt einer Familie, die für ihre Freiheit alles riskiert hat", befand die Jury des Friedenspreises.

