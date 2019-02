Letztes 007-Abenteuer mit Daniel Caig

Von teleschau

Anfang April werden in den Pinewood Studios nahe London die Dreharbeiten für den 25. James-Bond-Film beginnen. Um den Titel des neuen 007-Abenteuers wurde bislang ein großes Geheimnis gemacht – jetzt steht allerdings fest: Der Film hört auf den Arbeitstitel "Shatterhand". Das geht aus einer Produktionsliste des Branchenblatt "Production Weekly" hervor.

Der Name "Shatterhand" stammt aus dem 1964 veröffentlichten elften James-Bond-Roman "Du lebst nur zweimal" von Ian Fleming. In dem Buch gibt sich Oberbösewicht Ernst Stavro Blofeld das Pseudonym Guntram Shatterhand (aus dem in der deutschen Übersetzung Guntram Martell wurde). Fleming hatte sich zu dem Namen während eines Hamburg-Besuches einige Jahre zuvor inspirieren lassen: "Shatterhand" war der Name eines Cafés in der Hansestadt – das wiederum nach der Figur Old Shatterhand aus diversen Karl-May-Romanen benannt ist.

"Shatterhand" soll im April 2020 in die Kinos kommen. Der Film ist der fünfte und wahrscheinlich letzte Auftritt von Daniel Craig als Geheimagent 007. Die Regie übernimmt Cary Joji Fukunaga ("Beasts of No Nation", "True Detective").

Quelle: teleschau – der Mediendienst