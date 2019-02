"Die Story im Ersten"

Von Rupert Sommer

Auch die deutsche Regierung lässt sich von einem ganzen Heer privatwirtschaftlicher Berater in der täglichen Arbeit unterstützen. Doch vor allem die gefürchteten "Big Four" der Branche handeln oft nicht uneigennützig und helfen auch Konzernen dabei, im großen Stil Steuern zu vermeiden.

Es sind vier Firmen – Deloitte, Ernst & Young, KPMG und PricewaterhouseCoopers -, denen in der eigentlich auf Verschwiegenheit bauenden Branche der Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und Unternehmensberatungen ein Ruf wie Donnerhall vorauseilt. Fast eine Million Mitarbeiter beschäftigen die sogenannten "Big Four" weltweit.

In 180 Ländern erwirtschaften sie einen Umsatz von fast 130 Milliarden US-Dollar pro Jahr. Wie die durchaus brisante neue ARD-Dokumentation "Die Story im Ersten: Die unheimliche Macht der Berater" zeigt, mischen sie sich immer unverfrorener in die weltweite Politik ein – auch in Berlin.

Beratungsfirmen spielen bei der Vorbereitung neuer Gesetze und in der täglichen Regierungsarbeit eine wichtige, aber auch umstrittene Rolle. Gleichzeitig beraten sie nämlich auch Großkonzerne – etwa beim Auffinden von lukrativen Steuersparmodellen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst