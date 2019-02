Preisverleihung in Los Angeles

Von teleschau

Die Dramödie "Green Book – Eine besondere Freundschaft" ist bei der 91. Oscar-Verleihung in Los Angeles als bester Film ausgezeichnet worden. Der Film wurde ebenfalls für das beste Drehbuch geehrt; auch Nebendarsteller Mahershala Ali konnte einen Oscar entgegennehmen. Insgesamt war der Film für fünf Oscars nominiert.

Einen großen Gewinner gab es in Los Angeles nicht: Die beiden Favoriten "Vice – Der zweite Mann" und "The Favourite – Intrigen und Irrsinn", mit acht beziehungsweise zehn Nominierungen ins Rennen gegangen waren, konnten jeweils nur einen Oscar mit nach Hause nehmen: "Vice" für das beste Make-up und Hairstyling, "The Favourite" für die beste Hauptdarstellerin, Olivia Colman. In ihrer Rede bedankte sich die 45-Jährige nicht nur bei ihrer Familie und Regisseur Yorgos Lanthimos, sondern auch bei der ebenfalls Nominierten Glenn Close: "Sie sind seit so langen schon mein Vorbild", so Colman.

Bei den Männern nahm Rami Malek den Oscar als bester Hauptdarsteller entgegen – Malek spielte den Queen-Sänger Freddie Mercury im Biopic "Bohemian Rhapsody". "Ich bin der Sohn ägyptischer Einwanderer", so Malek in Anspielung auf die Biografie Mercurys, der ebenfalls in eine Einwandererfamilie geboren wurde. "Teile dieser Geschichte wurde über mich geschrieben." "Bohemian Rhapsody" wurde außerdem in drei technischen Kategorien ausgezeichnet. Der Oscar für die beste Nebendarstellerin ging an Regina King für ihre Rolle in "Beale Street".

Das mexikanische Netflix-Drama "Roma", wie "The Favourite" zehnfach nominiert, gewann den Oscar für den besten fremdsprachigen Film; auch Regisseur Alfonso Cuaron sowie die Kameraarbeit wurden ausgezeichnet. Nominiert als bester fremdsprachiger Film war ebenfalls der deutsche Film "Werk ohne Autor" des Kölners Henckel von Donnersmarck.

Der achtfach nominierte Musikfilm "A Star is Born" brachte Lady Gaga den Oscar für den Song "Shallow", ging sonst aber leer aus. Der Superheldenfilm "Black Panther" wurde unter anderem für die beste Filmmusik geehrt. Als bester Animationsfilm wurde "Spider-Man: A New Universe" ausgezeichnet.

