Abspeck-Show bei SAT.1

Von Jürgen Winzer

Lebensgefahr im "Biggest Loser"-Camp? In der dritten Folge der Abspeck-Show landeten gleich zwei Kandidaten im Krankenhaus und wurden auf ärztliche Empfehlung von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Es ging nicht um Kinkerlitzchen: Bei Kandidatin Constanze wurde ein Herzinfarkt befürchtet!

Der Kampf gegen die Pfunde wurde zur Nebensache, es ging ums Leben! Constanze (36) war während des Abendtrainings umgekippt. Der befürchtete Kreislaufkollaps wuchs sich im Hospital zwischenzeitlich zum Verdacht auf Herzinfarkt aus! Am Ende war es "nur" eine Lungenembolie, vermutlich – so Camp-Arzt Christian Westerkamp – ausgelöst durch eine beim Flug nach Andalusien entstandene Thrombose. Aus dem Krankenbett verabschiedete sich Constanze mit einer rührenden Botschaft an ihre Camp-Kollegen: "Rockt das Ding! Im Finale sehen wir uns wieder."

Auch erst im Finale gibt es ein Wiedersehen mit Daniel. Der zweitschwerste Kandidat (Startgewicht 187,1 Kilo) stand zwei Tage unter ärztlicher Beobachtung, bevor auch für ihn das Aus kam. Doc Westerkamp: "Wir haben eine verschlechterte Nierenfunktion festgestellt und ihn daraufhin komplett durchgecheckt." Dabei wurde festgestellt, dass die Herzkranzarterien des hünenhaften Busfahrers schwer geschädigt sind.

Campchefin Christine Theiss (39) überbrachte den Kandidaten die Botschaft: "Zum Glück war Daniel bei uns, so konnte festgestellt werden, wie ernst es ist." Das Aus war ein medizinisches Muss, aber daheim muss Daniels Kampf weitergehen. Arzt Westerkamp: "Daniel gehört zur höchsten Risikogruppe. Er hat wegen seines Übergewichts und seiner 15-jährigen Nikotingeschichte ein so hohes Risiko, dass er – wenn er nichts ändert – unter Umständen sein 40. Lebensjahr nicht erlebt." Daniel ist 29 – es ist also fünf vor zwölf!

"400 Gramm in einer Woche?"

Die niederschmetternden Meldungen aus der medizinischen Abteilung waren nicht die einzigen Dramen für die erstmals im Paarmodus fightenden Kandidaten. Für Michael (49) wurde "ein Albtraum" wahr, als er mit Alina zum Team verschmolzen wurde ("Scheiße, dat jeht inne Hose!"). Die 18-jährige wurde als Nachfolgerin für Constanze eingeflogen, weil sie als beste Online-Kandidatin im Heimtraining bisher 8,8 Kilo (von anfangs 121,6 Kilo) verlor. Michael war Alina mit ihrer forschen Art schon im Münchner Bootcamp aufgefallen – leider negativ. Es kostete Zeit und Nerven, bevor sich beide unter Tränen aussprachen.

Es wurde überall geflucht ("Der Outdoor-Trainingspark ist die Hölle!"), vor Angst geweint ("Wenn ich rausfliege, muss ich heim und die ganze Scheiße geht wieder los!"). Ein paar unbeschwerte Minuten hatten nur René (36) und Anna-Lena (23). Die gewannen den Trainingswettkampf und bekamen zur Belohnung ein Candle-Light-Dinner (mit Garnelen, Salat und Sprudelwasser!) – und zwar serviert von den Wettkampflosern Tanja (38) und Ole (29). Einen 500-Gramm-Bonus für die Waage erspielten sich Melanie (41) und Julian (26), die am Strand die Challenge gewannen und sich (neugierig beäugt von Touristen) am schnellsten durch ein "gordisches Netzgeflecht" kämpften.

Am Ende waren alle wieder vereint – in panischer Angst vor der Waage! Da waren vor allem die Trainer Ramin Abtin (46) und Mareike (32) geschockt von den buchstäblich mageren Abnehmeergebnissen. Tiefpunkt war Ole, der nur 400 Gramm verlor. Sein Coach Ramin frustriert: "400 Gramm in einer Woche? Da renn ich ne halbe Stunde hier rum, dann hab ich die auch weg!" Ole bekam die Quittung – er musste das Camp verlassen.

Seine Partnerin Tanja (insgesamt hatten beide nur 1,1 Kilo abgenommen) bekam noch eine letzte Chance – damit Pia (30, deren Partner Daniel ja hatte gehen müssen) einen neuen Teampartner erhält. Alina und Michael, das "Team wider Willen" war mit insgesamt abgespeckten 4,6 Kilo das beste Duo. Jenny (28) und Mario (39), die zweitschlechtesten Abnehmer der Woche (gesamt nur 2,0 Kilo) müssen nächste Woche statt im Luxus-Zimmer in kargen Zelt nächtigen.

Quelle: teleschau – der Mediendienst