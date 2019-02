Reality-Soap

Von teleschau

Im Dezember vergangenen Jahres gab es allen Grund zur Freude im Hause Wollny: Die 18-jährige Calantha brachte eine gesunde Tochter zur Welt. Passend zur durchaus kuriosen Namensgebung innerhalb der Großfamilie taufte Calantha ihren Nachwuchs ebenfalls auf einen ungewöhnlichen Namen: Cathaleya heißt das Nesthäkchen, das nach Komplikationen mittels Kaiserschnitt das Licht der Welt erblickte.

Am kommenden Mittwoch, 27. Februar, 20.15 Uhr, steht das emotionale Großereignis im Mittelpunkt der neuen Folge von "Die Wollnys – Eine schrecklich große Familie!" auf RTL II.

Neben Cathaleyas Geburt dürfen sich die Zuschauer noch auf weitere spannende Alltagsgeschichten freuen. So sorgt sich Familienoberhaupt und Elffachmama Silvia Wollny nicht nur um das Wohlergehen von Tochter Calantha und ihrer neugeborenen Enkelin, sondern auch um den Gesundheitszustand ihres Lebensgefährten Harald, dem eine neue Operation am Herzen bevorsteht. Auch der Umzug einiger Familienmitglieder und die Fertigstellung des Anbaus am Wollny-Haus sorgt für genügend Trubel kurz vor Weihnachten.

Quelle: teleschau – der Mediendienst