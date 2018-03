| Neue Staffel bei RTL

Mit 14 Tanz-Paarungen startet die RTL-Show "Let's Dance" am Freitag in die elfte Staffel. Woche für Woche heißt es dann: Wer ist eine Runde weiter und wer ist raus? Sicher sein kann sich nach der "Kennenlernshow" nur Judith Williams. Die Unternehmerin und "Höhle der Löwen"-Investorin bekam zum Auftakt die höchste Punktzahl und kann somit in der ersten regulären Folge nicht ausscheiden.

Die Regeln sind einfach: Das Tanzpaar, das nach der Bewertung durch die dreiköpfige Jury sowie die Anrufe der TV-Zuschauer die wenigsten Gesamtpunkte erhalten hat, ist ausgeschieden. Konkret wird jedoch zunächst jeder Tanz von Jorge Gonzalez, Motsi Mabuse und Joachim Llambi mit einer Wertung von 1 bis 10 Punkten beurteilt. Ein Paar kann somit maximal 30 Punkte pro Tanz erreichen.

Nachdem alle Paare getanzt haben, werden die vergebenen Jury-Punkte in eine Rangliste umgerechnet. Die Kandidaten-Paarung mit dem niedrigsten Wert erhält einen Punkt, das Paar mit der höchsten Wertung 14 Punkte – zumindest solange noch alle 14 Paare an der Show teilnehmen (bei zehn Paaren gibt es maximal zehn Punkte, bei neun Paaren neun Punkte usw.).

Wer kommt weiter? Wer fliegt raus?

Anschließend werden auch die Stimmen der TV-Zuschauer auf die gleiche Weise in eine Rangfolge umgerechnet und mit den Jury-Stimmen addiert. Das Paar mit den wenigsten Gesamtpunkten scheidet aus, im Falle eines Punktegleichstandes kommt das Paar mit den meisten Zuschauerstimmen eine Runde weiter.

Auch Sie können hier ihre Favoriten wählen. Wer schafft es bis ins Finale und kürt sich gar zum "Dancing Star 2018"? Und wer scheidet vorzeitig aus?