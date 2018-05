| Wer wird "Dancing Star 2018"?

Judith Williams, Ingolf Lück, Barbara Meier und Julia Dietze tanzen in der RTL-Show "Let's Dance" um den Einzug ins Finale. Wir sagen, wer beste Chancen auf den Titel "Dancing Star 2018" hat – und wer vor allem auf die Stimmen der Zuschauer zählen darf.

Judith Williams: Die Unternehmerin und Investorin ("Die Höhle der Löwen") hat von Beginn an bewiesen, dass sie es weit bringen kann. Bei einem Ballett-Studium an der Londoner Royal Academy of Music ist das allerdings auch kaum verwunderlich. Mit ihrem Tanzpartner Erich Klann, der die RTL-Show bereits zwei Mal gewonnen hat, konnte Williams bei nur einer Ausnahme in jeder Folge konstant gut punkten. Ihr Schnitt liegt bei beachtlichen 25,25 Punkten pro Tanz – und damit ist Williams eine klare Final-Favoritin.

Barbara Meier: Die "Germany's Next Topmodel"-Siegerin von 2007 war in der fünften Folge schon ausgeschieden, profitierte dann allerdings von der Verletzung von Jimi Blue Ochsenknecht (Mittelfußbruch). Umso erstaunlicher, dass sich die 31-Jährige bis ins Halbfinale tanzte. An der Seite von Profitänzer Sergiu Luca holte Meier im Schnitt 24,45 Punkte pro Tanz – und darf noch immer vom Sieg träumen.

Ingolf Lück: Vor der Show hätte wohl kaum jemand damit gerechnet, dass es der Komiker bis ins Halbfinale schafft. Was Lück an tänzerischem Können fehlt (23,58 Punkte pro Auftritt im Schnitt), macht der 60-Jährige mit seiner Ausstrahlung und seinem Einsatz wieder wett. Als absoluter Sympathieträger geht Lück als Geheimfavorit in die letzten zwei Folgen.

Julia Dietze: Mit einem sehr guten Schnitt von 26,91 Punkten liegt die Schauspielerin (u.a. "Fack ju Göhte 3", "Beck is back!") in der Gunst der Jury nach zehn Folgen klar vorn. Gleich vier Mal hat sie mit ihrem Tanzpartner Massimo Sinato die Jury-Höchstwertung von 30 Punkten abräumen können – so häufig wie kein anderer Teilnehmer der aktuellen Staffel. Allein deshalb gehört sie zu den Favoriten auf den Titel.

Prognose: Für Model Barbara Meier wird es schwer, das Halbfinale (zu 1. Juni 2018, 20.15 Uhr, RTL) zu überstehen. Zu gut sind ihre weiblichen Konkurrentinnen, zu beliebt scheint Ingolf Lück. Wir rechnen damit, dass die 31-Jährige in der kommenden Folge gehen muss. Richtig spannend wird es indes im Finale am 8. Juni 2018. Tänzerisch liegen Judith Williams und Julia Dietze klar vor Ingolf Lück, doch der Komiker scheint das TV-Publikum auf seiner Seite zu haben. Wir glauben dennoch: Am Ende reicht es für Julia Dietze ganz knapp zum Titel "Dancing Star 2018" – auch weil sie mit Massimo Sinato einen der erfahrensten "Let's Dance"-Tänzer an ihrer Seite hat.