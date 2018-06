Bereits im März gestorben

Mit seiner Rolle als Schurke in der Action-Dystopie "Die Klapperschlange" wurde er 1981 bekannt. Nun verstarb der US-amerikanische Schauspieler Frank Doubleday im Alter von 73 Jahren in Los Angeles.

John Carpenter besetzte ihn in seinem postapokalyptischem Meisterwerk, in dem Kurt Russell die Hauptrolle übernahm, für den Part des Romero, der rechten Hand des Duke (Isaac Hayes). Die Rolle des extravaganten Bösen kreierte Doubleday nach Eigenaussage vollständig selbst: "John ließ mir völlige kreative Freiheit. Das Aussehen und die Stimme stammen von mir", sagte er in einem Interview. Den Großteil der Rolle habe er zudem improvisiert.

Der US-Amerikaner, der mit Schauspielerin Christina Hart verheiratet war, war für Schurken-Rollen prädestiniert: Schon 1976 spielte er für John Carpenter im Film "Assault – Anschlag bei Nacht", es folgten Werke wie "Avenging Angel" (1985), "Space Rage" (1985), "Nomads" (1986) und "Dollman" (1991). Doubleday verstarb bereits am 3. März 2018 nach schwerer Krankheit; seine Frau machte seinen Tod erst jetzt öffentlich.

