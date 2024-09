Daniela Katzenberger hat sich sterilisieren lassen: "Es gibt mir unfassbare Entspanntheit"!

Ihr Vermögen hat Claudia Obert mit dem Verkauf von Mode gemacht. Seit ihrem ersten TV-Auftritt 2012 steht die schrille Unternehmerin mit den speziellen Lebensweisheiten zudem in der Öffentlichkeit. Im Laufe der Zeit ist sich die 62-Jährige in ihrer Art treu geblieben, doch optisch hat sie sich gewandelt. Wir werfen einen Blick ins Fotoalbum von Claudia Obert.

Leicht machte sich Katzenberger die Entscheidung nicht. Doch ein Besuch beim Frauenarzt habe sie letztlich darin bestärkt. "Ich hatte ein traumatisches Erlebnis beim Frauenarzt, der mir sagte, dass ich viele Zysten in der Brust habe", beschrieb sie gegenüber "Bild". Sie habe Angst gehabt, daraus könne sich etwas "Bösartiges" entwickeln: "Der Arzt sagte mir dann, dass die Pille durch die Hormone so etwas fördern kann. Er empfahl mir daher eine andere Verhütungsmethode."

Deshalb habe sie sich anschließend mit Ehemann Lucas Cordalis über eine Alternative ausgetauscht. Eine Spirale kam allerdings nicht infrage, wie die 37-Jährige in Bezug auf ihre Schönheitseingriffe scherzte: "Ich wusste ja nicht, ob mein Körper noch mehr Plastik verträgt. Ich habe ja genug Fremdkörper in mir." Doch eine überraschende Schwangerschaft wollte das Paar auf jeden Fall ausschließen, so Katzenberger: "Mein Soll in dieser Hinsicht ist erfüllt." Auch deshalb stehe für sie heute, zwei Jahre nach dem Eingriff, fest: "Ich bereue die Sterilisation nicht und hoffe auch, dass ich sie nie bereuen werde. Es gibt mir unfassbare Entspanntheit."