Florian Silbereisen fordert Aktion von Helene Fischer: "Und jetzt bist du dran, Helene!"

Florian Silbereisen sorgt immer wieder für Überraschungen. Zuletzt kündigte der Schlagerstar eine TV-Auszeit an und wollte sich, bis zum Sommer, aus der Show-Welt zurück ziehen. Aktuell ist der Entertainer noch mit den Dreharbeiten für die neuen "Traumschiff"-Folgen beschäftigt. Für Überraschung sorgte der 43-Jährige in den vergangenen Wochen, da er ungewöhnlich viele Meldungen auf Instagram veröffentlichte und dadurch etwas mehr von seinem Alltag preisgab. Doch damit nicht genug. Nun hat Florian Silbereisen mit einer neuen Aktion wieder etwas Neues gewagt. Dieses Mal hat er seine Ex-Freundin Helene Fischer involviert. Ob die Schlagersängerin auf die Aufforderung von Florian Silbereisen reagieren wird?

Für eine Geburtstagsfeier reiste Helene Fischer privat auf das ZDF-"Traumschiff". Dort feierte die Schlagersängerin ausgelassen und bis tief in die Nacht mit ihrem Ex-Freund Florian Silbereisen und der ganzen Crew. Schauspielerin Natalia Avelon zeigte sich beeindruckt von den Party-Qualitäten der Schlagersängerin.

Schlagerstar wagt was Neues

Bis vor kurzem war Florian Silbereisen nicht auf der Plattform TikTok vertreten - bis jetzt. Der Grund dafür ist ein Duett, das er mit Helene Fischer zusammen aufgenommen hat. In der "Helene Fischer Show" haben die beiden Schlagerstars das Lied "Schau mal herein" gesungen, das auf Platz eins der TikTok-Charts landete. "Freunde haben mir Videos zugeschickt und mich aufgefordert: Dreh doch auch mal eins! Aus Spaß habe ich das dann zwischen den Dreharbeiten auf Bora Bora wirklich gemacht", berichtete der 43-Jährige der "Bild". Davon angespornt, beschloss Florian Silbereisen am 22. Februar selbst aktiv auf TikTok zu werden. Dafür hat sich der Schlagersänger etwas Besonderes einfallen lassen. Er drehte einen Clip und forderte darin Helene Fischer zu einer Aktion auf.