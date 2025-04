Heinos Manager mit verbaler Attacke gegen Silbereisen und Zarrella: "Irrelevant"

Heinos Manager wehrt sich gegen die Kritik

Während Nacktmodel Micaela Schäfer im Bikini in einem Planschbecken tanzt, sitzt Heino daneben und singt. In einer anderen Szene stößt der Volksmusikstar mit dem Erotikmodel mit einem übergroßen Weinglas an. Dabei trällert Heino: „Ein kleines Gläschen am Morgen vertreibt alle Sorgen“. Verherrlichung von Alkoholkonsum, Sexismus oder auch schlechte Vorbildfunktion sind einige der Vorwürfe, die Heino nun zu hören bekommt. Der 86-Jährige scheint die Kritik locker zu nehmen: „Ich finde das Lied sehr lustig – und 90 Prozent meiner Fans auch!“, erklärte der Schlagerstar gegenüber Bild. Doch sein Manager Helmut Werner wehrt sich nun gegen die negativen Kommentare. Micaela Schäfer bezeichnete der 41-Jährige als "professionell, diszipliniert und absolut anständig!". "Wenn es inzwischen reicht, dass so ein Model im Bikini auftritt und die Medien Sexismus wittern, weiß man, wie weit es mit diesem Land gekommen ist", so der Manager im „Stern“.