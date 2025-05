Stefan Mross bei den "Rosenheim Cops"? Das ist dran am Gerücht!

Wird Stefan Mross demnächst in einer TV-Serie zu sehen sein? (Foto: Getty Images/Michele Tantussi)

Florian Silbereisen hat es vorgemacht. Der Schlagerstar und TV-Moderator ist ebenso als Schauspieler erfolgreich. Seit 2019 ist Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger auf dem ZDF-"Traumschiff" unterwegs. Über eine zusätzliche Karriere als Schauspieler würde sich auch Stefan Mross freuen, wie der 49-Jährige nun im Interview mit "Viel Spaß" verriet. "Ich finde das cool, na klar. Wir spielen ja bei 'Immer wieder sonntags' viele Sketche, das macht mir immer wieder Spaß", berichtete der Moderator. Auch eine Gastrolle auf dem "Traumschiff" könnte sich Stefan Mross vorstellen. Doch noch lieber würde der Schlagermusiker in anderen Formaten mitspielen.

Kommt bald das "Rosenheim-Cops"-Angebot?

In den Serien "Die Bergretter" und "Der Bergdoktor" würde Stefan Mross gerne eine Rolle übernehmen, doch bislang bekam er noch kein Angebot. "Ronja Forcher war ja schon ein paar Mal in meiner Sendung, jetzt wird es Zeit, dass ich auch mal zum 'Bergdoktor' komme", wünscht sich der Ex-Mann von Anna-Carina Woitschack. In der Serie "Der Bergdoktor" spielt Ronja Forcher die Tochter des Arztes Martin Gruber (Hans Sigl). Besonders gerne würde Stefan Mross bei den "Rosenheim-Cops" mitwirken. Bisher gab es noch keine Gelegenheit und kein Angebot dazu, doch das kann ja noch kommen.