Vanessa Mai bei "Holiday on Ice": "Schrecke vor keiner Herausforderung zurück"

Schlagersängerin Vanessa Mai wird sich die Schlittschuhe anziehen und bei "Holiday on Ice" auftreten. Im Interview plauderte die 31-Jährige über ihr neues Projekt und das Faszinierende am Eiskunstlauf.

Gibt es etwas, das Vanessa Mai nicht kann? – Die 31-jährige Schlagersängerin performt nicht nur landesweit auf den Bühnen und heizt das Publikum mit spektakulären Auftritten ein, sondern sie moderiert auch ihre Onlineshow "On Mai Way" (SWR), in der sie Promis aus ganz Deutschland begrüßt. Im TV aber längst auch auf Social Media ist Mai längst ein Star, sie hat eine Million Follower auf Instagram. Der neue Coup der fast omnipräsenten Sängerin kommt dennoch überraschend: Anlässlich des Jubiläums 80 Jahre "Holiday on Ice" wird Mai in insgesamt sechs Shows live auf dem Eis zwei ihrer größten Hits performen.

Somit wird sie Teil der neuen Produktion "NO LIMITS" und bei den Premierenshows in Leipzig, München, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg und Berlin auftreten. "Holiday on Ice' hat mich damals als kleines Mädchen schon total verzaubert", schwärmt Mai im Exklusiv-Interview: "Wie die Eiskunstläufer in ihren tollen Kostümen über das Eis geschwebt sind, hat mich total fasziniert." Am 21. Dezember wird die Schlagersängerin zum ersten Mal auf der Tour zu sehen sein.

prisma: Wie war Ihr Sommer, waren Sie im Urlaub?

Vanessa Mai: Ja, wir haben meine Family in Kroatien besucht. Das brauche ich irgendwie, es sind meine Wurzeln, und ich fühle mich sehr wohl dort. Zudem waren wir am schönen Wörthersee mit Andreas' Family (Seit 2017 ist sie mit ihrem Manager Andreas Ferber, dem Stiefsohn von Andrea Berg, verheiratet, d. Red.). Auch das ist schon Tradition bei uns.

prisma: Wie laden Sie grundsätzlich Ihre Akkus auf?

Mai: Natur, unser Hund, zu Hause sein mit Mann und beim Putzen natürlich (lacht). Es ist, glaube ich, mittlerweile allseits bekannt, dass ich das sehr liebe.

"Man muss Phasen zulassen, in denen es mal nicht so läuft" prisma: Wieviel Disziplin braucht es, um als Sängerin und Entertainerin erfolgreich zu sein?

Mai: Erfolg ist eine Treppe, keine Tür. Man braucht einen starken Willen, Ausdauer und vor allem Leidenschaft! Auch Phasen zuzulassen, in denen es mal nicht so läuft, gehört ebenfalls dazu: Luft ranlassen, vertrauen, die Dinge kommen, wenn man daran glaubt und einfach dranbleibt.

prisma: Sie haben vor einigen Tagen auf Instagram verraten, dass Sie mit Ikke Hüftgold einen Song rausbringen...

Mai: Ja, ich habe mir in den letzten Jahren das Privileg erarbeitet, das zu machen, auf was ich Lust habe und niemanden fragen zu müssen. Meine Fans erwarten mittlerweile immer wieder neue Überraschungen. Und jetzt handelt es sich eben um einen Song, auf dem ich bei Ikke feature.

prisma: Und nun ließen Sie die Katze aus dem Sack, dass Sie bei "Holiday on Ice" dabei sein werden!

Mai: Es ist mir eine besondere Ehre, dass ich zusammen mit "Holiday on Ice" dieses außergewöhnliche Jubiläum feiern darf. Ich freue mich riesig darauf, auf einer echten Eis-Bühne aufzutreten – das wird eine spannende neue Erfahrung.

prisma: Sind Sie schon mal auf dem Eis gestanden?

Mai: Ja, natürlich, ich liebe Weihnachten, und da gehört für mich das Eislaufen dazu. In New York habe ich das im letzten Jahr leider nicht geschafft, die Schlange war einfach zu lange.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) "Die Show überrascht mich immer wieder aufs Neue" prisma: Haben Sie bereits eine Show von "Holiday on Ice" gesehen?

Mai: Oh ja! "Holiday on Ice" hat mich damals als kleines Mädchen schon total verzaubert. Wie die Eiskunstläufer in ihren tollen Kostümen über das Eis geschwebt sind, hat mich total fasziniert. Momente wie diese haben in mir den Wunsch gestärkt, später selbst auf einer Bühne zu stehen, mein Leben dem Entertainment zu widmen und vor großem Publikum aufzutreten. Tanzen, singen, performen, das ist einfach meine Welt.

prisma: Was fasziniert Sie an der Welt des Eiskunstlaufs?

Mai: Eiskunstlauf ist eine der anspruchsvollsten Sportarten überhaupt. Aber, wenn die Skater über das Eis gleiten, dann sieht man nur Leichtigkeit und Anmut – das begeistert mich immer wieder.

prisma: Warum, glauben Sie, ist "Holiday on Ice" so beliebt auf der Welt?

Mai: "Holiday on Ice" gibt es jetzt schon 80 Jahre und erfindet sich immer wieder neu. Bei den Shows gibt es gibt keine Grenze, kein "Das geht nicht!" – Die Show überrascht mich immer wieder aufs Neue, und ich glaube, so geht es auch den anderen Fans.

prisma: Sie waren bereits bei "Let's Dance" zu sehen – könnten Sie sich vorstellen, an einer Tanzshow auf dem Eis teilzunehmen?

Mai: Ich schrecke eigentlich vor keiner Herausforderung zurück. Das Eislaufen überlasse ich diesen Winter erst mal noch den Profis. Aber mal schauen, was ich on tour mit "Holiday on Ice" so lernen kann, und dann sehen wir weiter!

prisma: Zu "Holiday on Ice" gehören spektakuläre Bühnenauftritte und Kostüme – lassen Sie das auch in Ihrer Performance für das Jubiläum miteinfließen?

Mai: Ich freue mich riesig darauf, in der neuen Show "NO LIMITS" aufzutreten. Sie wird, wie der Name bereits verrät, alle Grenzen sprengen und ein absolut farbenfrohes und atemberaubendes Event. Ich werde in insgesamt sechs Shows live auf dem Eis zwei meiner größten Hits performen. Das Publikum kann schon gespannt sein: Zusammen mit den Eiskunstläufern werden wir magische Momente zaubern, die sie hoffentlich nicht vergessen wird. Wir werden alle gemeinsam feiern und tanzen – und spektakulär wird es auf jeden Fall.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von VANESSA MAI (@vanessa.mai) Die Tourtermine Vom 15. November 2023 bis zum 14. April 2024 wird das Eisspektakel in 20 deutschen Städten zu sehen sein. "Holiday on Ice" präsentiert Vanessa Mai zu den Premierenshows in folgenden Städten in Deutschland: Leipzig 21.12.2023, 19 Uhr München 04.01.2024, 19 Uhr Frankfurt 10.01.2024, 19 Uhr Stuttgart 24.01.2024, 19 Uhr Hamburg 08.02.2024, 19 Uhr Berlin 28.02.2024, 19 Uhr

Alle Tourtermine auf einen Blick: Grefrath 15.11.2023 – 19.11.2023 Grefrather EisSport & EventPark Kiel 24.11.2023 – 26.11.2023 Wunderino Arena Rostock 30.11.2023 – 03.12.2023 StadtHalle Dresden 07.12.2023 – 10.12.2023 Messehalle 1 Nürnberg 14.12.2023 – 17.12.2023 Arena Nürnberger Versicherung Leipzig 21.12.2023 – 27.12.2023 Quarterback Immobilien Arena Münster 29.12.2023 – 02.01.2024 Messe und Congress Centrum Halle Münsterland München 04.01.2024 – 07.01.2024 Olympiahalle Frankfurt 10.01.2024 – 14.01.2024 Festhalle Dortmund 19.01.2024 – 21.01.2024 Westfalenhalle Stuttgart 24.01.2024 – 28.01.2024 Porsche-Arena Mannheim 01.02.2024 – 04.02.2024 SAP Arena Hamburg 08.02.2024 – 11.02.2024 Barclays Arena Zwickau 14.02.2024 – 18.02.2024 Stadthalle Bremen 22.02.2024 – 25.02.2024 ÖVB-Arena Berlin 28.02.2024 – 17.03.2024 Tempodrom Köln 22.03.2024 – 24.03.2024 LANXESS arena Freiburg 28.03.2024 – 01.04.2024 SICK-Arena Erfurt 04.04.2024 – 07.04.2024 Messehalle 1 Magdeburg 11.04.2024 – 14.04.2024 GETEC Arena