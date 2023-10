"Malibu – Küss den Frosch": TV-Kritik zur vierten Folge "Herzkino"-Reihe

Für Jantje gilt es demnach in der vierten Folge der noch recht jungen "Malibu"-Reihe (Episodentitel: "Küss den Frosch"), eine Alternative zur Uferwiese zu finden – oder Philine umzustimmen. Und dann ist da noch der zuständige Sachbearbeiter im Bauamt, zu dem die Protagonistin eine ganz besondere Beziehung hat. Jantje stehen also mehrere Lösungswege offen – aber welcher ist der richtige? Na, wenn das kein Konfliktpotenzial birgt!

Schließlich brodeln in Stefans Ehefrau auch lange nach dem heimlichen Kuss mit dem Behörden-Hengst noch undefinierbare Gefühle. Mit selben hat auch Philine zu kämpfen. Während ihres Campingurlaubs verdreht ihr ein anderer Mit-Camper den Kopf. Sich nach dem Tod ihres Mannes einen viel Jüngeren zu angeln? Das kommt für die tadellose Lehrerin zunächst nicht infrage. Aber das Herz will, was das Herz eben will. Eine Lebenskrise jagt die nächste.