"Kinder im Kampf": Das schockierende Verhaltensexperiment von 1954 enthüllt!

Je elf Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren treten 1954 in einem Ferienlager in Wettkämpfen gegeneinander an. Bald stellt sich heraus, wie konfliktbereit die Gruppen sind. Ein legendäres Verhaltensexperiment, das eine ARD-Dokumention nun, fast 70 Jahre später, noch mal im Detail analysiert.

1954 treten im Robbers-Cave-Park im US-Bundesstaat Oklahoma in einem Ferienlager je elf Jungen im Alter von zehn bis zwölf Jahren in verschiedenen Wettkämpfen gegeneinander an. Schon bald erweist sich, wie konfliktbereit, ja verfeindet die beiden Gruppen in kürzester Zeit werden. Doch der Konflikt ist ganz bewusst heraufbeschworen: Der Sozialpsychologe Muzafer Sherif wollte beweisen, in welch kurzer Zeit auch Kinder feindselig werden können.