"Wir haben einen Deal": TV-Kritik zum Drama mit "Tatort"-Star Felix Klare

Dass Frank ein Problem mit seiner alten Heimat hat, wird schnell klar. Auslöser dessen scheint sein ehemaliger Fußballtrainer Klaus Wille (Peter Lohmeyer) zu sein. Inzwischen ist Wille Ehrenvorstand des fiktiven ESG Eigelfing. Ausgerechnet in der Jugendmannschaft des Vereins will nun auch Tim während der Ferien trainieren. Für Frank beginnt eine harte Zeit. Er stürzt sich in die Arbeit, reist als IT-Berater zu einem neuen Auftraggeber in Frankfurt, bis eine neue Vertragspartnerin die alles verändernden Worte sagt: "Wir haben einen Deal" – ein Trigger, der längst verdrängte Erlebnisse aus der Sportumkleide wieder in Franks Gedächtnis ruft.