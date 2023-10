Top-Unterhaltung: Das sind die besten Reality-Shows von RTL

Es gibt Tage, an denen möchte man einfach auf dem Sofa sitzen und sich unterhalten lassen. Dafür eignen sich Reality-Shows besonders gut. Ob Datingshow oder Wettbewerb - mittlerweile ist die Auswahl an verschiedenen Formaten groß. Hier ist eine Liste der besten Reality-Shows von RTL, die auf deiner Watch-List stehen sollten.

Temptation Island – Versuchung im Paradies / Temptation Island VIP

Bei Temptation Island stellen vier Paare ihre Treue und ihre Liebe auf die Probe. Die vier Männer und Frauen verbringen getrennt voneinander zwei Wochen an einem exotischen Urlaubsort in zwei verschiedenen Luxus-Villen. Dort warten Singles auf sie, die versuchen, die Vergebenen zu verführen. Im Rahmen der sogenannten „Lagerfeuer“ können die Männer und Frauen auf Videoausschnitten sehen, ob der Partner bzw. die Partnerin den Treuetest bestanden hat und der Versuchung in der Villa widerstehen konnte. Moderiert wird die Reality-Show von RTL-Moderatorin Lola Weippert. Die aktuelle Staffel Temptation Island VIP läuft seit dem 3. Oktober jeden Dienstag auf RTL+.