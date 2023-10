"Joko & Klaas gegen ProSieben": TV-Kritik zum Auftakt der sechsten Staffel

Es sind mehr als "nur" 15 Minuten Live-Fernsehen, die sich das eingespielte Entertainment-Duo in "Joko & Klaas gegen ProSieben" erkämpfen will: Egal, ob es um leidende Menschen in der Ukraine oder im Flüchtlingslager geht, um eine feministische Revolution im Iran, unterbezahlte Pflegekräfte oder Impf-Appelle in der Pandemie – Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf nutzen ihre hart erkämpfte Viertelstunde Sendezeit meist für gesellschaftliche Themen, die ihnen am Herzen liegen. In selteneren Fällen darf es auch mal Nonsens sein. Etwa, wenn Joko eine überlebensgroße Statue von seinem TV-Kumpanen am Berliner Hauptbahnhof errichtet. Diese Freiheit haben sie sich schließlich gegen ihren Haus- und Hofsender, beziehungsweise dessen Akteure erspielt und ist natürlich auch Teil des ausgeklügelten Showkonzepts. Nun zeigt ProSieben die sechste Staffel "Joko & Klaas gegen ProSieben", die fünf neuen Folgen laufen jeweils dienstags zur Primetime.