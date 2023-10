"Es war Horror!": Stalker von Mareile Höppner mit drastischen Mitteln

Außergewöhnliche Date-Woche

Knutsch-Marathon beim „Bachelor“: David Jackson gibt Vollgas!

„Diese Date-Woche ist außergewöhnlich besonders“, kündigt Bachelor David Jackson gleich zu Anfang der neuen Woche an. In Folge acht kriegen die sechs überbleibenden Frauen nämlich die Chance, den Rosenkavalier bei einem Speed- Dating für sich zu gewinnen. Außerdem lässt in der Nacht der Rosen eine Kandidatin eine Bombe platzen, die David an seiner Entscheidung zweifeln lässt.

MEHR