Heißer Favorit! Dieses Paar hat beste Chancen auf den „Sommerhaus“-Sieg

Zum inzwischen achten Mal zogen Mitte September 2023 mehrere Promi-Paare ins „Sommerhaus der Stars“ und kämpfen um den Sieg und ein Preisgeld in Höhe von 50.000 Euro. Mit Spannung erwarten die Zuschauer die Entscheidung, welches Paar im November den Bauernhof in Bocholt-Barlo als Gewinner verlassen wird. Und selbstverständlich haben sich schon Favoriten herauskristallisiert.

Duell um den Sieg Wie beim „Sommerhaus der Stars“ üblich spekulierten die Medien auch zu Beginn der achten Staffel darüber, wer gewinnen wird. Dabei wurden zwei Paare zu besonders heißen Kandidaten erklärt. Es handelt sich um Eric und Edith Stehfest sowie Pia Tillmann und Zico Banach. Das Ehepaar Stehfest ist seit 2015 verheiratet und hat zwei Kinder. Eric spielte in den Daily Soaps „Unter uns“ und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ mit und war 2022 Teilnehmer von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“. Seine Frau Edith ist unter dem Pseudonym Lotta Laut als Sängerin aktiv. Pia Tillmann wurde 2011 und 2012 als Darstellerin in „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt und spielte anschließend auch in der Ableger-Serie „Köln 50667“ mit. Zudem ist sie als Model und YouTuberin tätig. Im Jahr 2022 kehrte sie zu „Köln 50667“ zurück und lernte dort Zico Banach kennen. Der nahm 2021 an der Dating-Show „Die Bachelorette“ teil. Er und Tillmann verliebten sich am Set von „Köln 50667“ ineinander und erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Die Streitlustigen Für manche Sommerhaus-Fans zählen auch Walentina Doronina und Can Kaplan zu den Favoriten. Seit 2022 sind die beiden zusammen. Es gibt wohl kaum ein Reality-Format, an dem Doronina noch nicht teilgenommen hat. So war sie unter anderem bei „Are You The One – Reality Stars in Love“, „Ex on the Beach“ und „Promi Big Brother“ zu sehen. Im Vorfeld der aktuellen Sommerhaus-Staffel kamen Gerüchte auf, dass sie und Kaplan sich heftig mit einem anderen Paar gestritten haben, nämlich mit Luigi Birofio und Dana Feist. Die Gerüchte gehen sogar so weit, dass beide Paare aufgrund des Streits aus der Sendung geworfen wurden.

Das bereits getrennte Paar Am „Sommerhaus der Stars“ nimmt auch ein Paar teil, das inzwischen gar keins mehr ist. Maurice Dziwak und Ricarda Raatz gaben nach dem Ende der Dreharbeiten bekannt, dass sie sich nach dem Auszug aus dem Sommerhaus getrennt haben. Dabei war eine Dating-Show überhaupt erst dafür verantwortlich, dass sie ein Paar wurden. 2022 lernten sie sich bei „Are You The One – Reality Stars in Love“ kennen und lieben. Es wäre also eine kuriose Situation, wenn sich bei der Ausstrahlung vom „Sommerhaus der Stars“ herausstellt, dass Dziwak und Raatz die Show gewinnen.