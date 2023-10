Die "Sommerhaus"-Konkurrenz startet: Promi-Paare ziehe ins "Forsthaus Rampensau" ein

Die idyllische Ruhe auf der Alm in Kärnten ist nun vorbei. Neun Promi-Paare ziehen in das 1.300 Meter hoch gelegene "Forsthaus Rampensau" ein und wollen dort als Selbstversorger überleben. Keine Privatsphäre, kein Luxus und ständige Kamerabeobachtung - das Reality-Format bietet viel Sprengstoff. Unter anderem will sich Gina-Lisa Lohfink, mit einer ihr unbekannten Partnerin, dem Experiment stellen.

"Forsthaus Rampensau" härter als "Sommerhaus der Stars"? "Forsthaus Rampensau" löste bereits in Österreich einen Hype aus. Nun kommt das Reality-Format nach Deutschland und will dem beliebten "Sommerhaus der Stars" Konkurrenz machen. Während die Teilnehmer vom "Sommerhaus" in ein Bauernhaus in Bocholt ziehen und sich bei Spielen messen, wird es für die "Forsthaus Rampensau"-Promis noch eine Stufe härter. Luxus sucht man dort vergebens. Auf dem Berg müssen alle mithelfen, damit das Selbstversorger-Experiment gelingt. Im Gegensatz zur RTL-Show sind im Forsthaus neben Liebespaaren auch Geschwister und Freunde zugelassen. Dem Gewinnerpaar winken nicht nur Ruhm und Ehre, sondern auch 25.000 Euro. Los geht es am 12. Oktober bei Joyn.

Gina-Lisa Lohfink und Elsa ahnungslos vorm Drehstart Besonders spannend wird die "Rampesau"-Teilnahme für Gina-Lisa Lohfink (37) und Elsa (18), bekannt durch die letzte Staffel von "Germany's Next Topmodel". Während die anderen Promis mit ihrem Partner antreten, wussten die beiden bis zum Start von "Rampensau" nicht, dass sie ein Team bilden werden. "Ich gebe auch das Allerbeste, was ich kann, ich überschlage mich im dreifachen Salto, aber dann muss die Person das bitte auch machen – also Vollgas geben und noch mehr", hofft die 37-Jährige auf einen engagierten Partner. Elsa dagegen will auf keinen Fall "irgendwas machen, das mit Kuhscheiße zu tun hat". Ob die beiden zum Dream-Team oder Team Desaster werden?

Jasmin Herren stellt neuen Freund vor Jasmin Herren (44) zieht mit ihrem Freund Philipp Bender (23) in die Hütte auf dem Berg. Zwei Jahre nach dem Verlust ihres Ehemannes Willi Herren hat die 44-Jährige nun wieder einen neuen Partner an ihrer Seite. Seit April sind die beiden offiziell ein Paar. Die Teilnahme am "Forsthaus Rampensau" wird für die beiden zum Beziehungstest. "Mal schauen, wie er auf die Öffentlichkeit, die anderen Promis und diese Extremsituation reagiert. Ich wollte wissen, wie viel wir gemeinsam aushalten. Für uns ist die Show eine erste große Belastungsprobe. Danach wissen wir, wie der andere wirklich tickt", vermutete Jasmin Herren vor dem Start der Sendung. Nach den Dreharbeiten erklärte der Reality-Star: "Trotz "Sommerhaus" und "Temptation Island": Das war für mich das krasseste Format, an dem ich je teilgenommen habe".