Nach "Sommerhaus"-Rauswurf: Zuschauer nehmen Claudia Obert auseinander

Der Rauswurf

Das "Sommerhaus der Stars" ist für seine vielfältigen und harten Auseinandersetzungen bekannt. Die diesjährige Staffel überzeugt in dieser Hinsicht ebenfalls. In den ersten drei Episoden gingen die teilnehmenden Paare immer wieder verbal aufeinander los. Besonders Walentina Doronina und Claudia Obert fielen in dieser Hinsicht auf. Bis zur dritten Folgen blieben die Zankereien jedoch ohne Konsequenzen. Das hat sich nun geändert. Gleich bei der ersten Möglichkeit warfen die anderen Paare Claudia Obert und Max Suhr aus dem Sommerhaus. Die beiden hatten nicht nur wiederholt Konflikte gesucht, sondern sich in der Sendung auch immer wieder in eindeutigen Posen gezeigt.